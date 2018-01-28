В воскресенье, 28 января, в Киеве произошло масштабное ДТП на улице Академика Заболотного. Здесь фура вылетела на встречную полосу и спровоцировала массовое ДТП, в итоге сгорело 4 авто. Но, слава Богу, чудом обошлось без жертв.

Фото: Страна

На виновника аварии патрульные полицейские составили соответствующие админматериалы, заявили на странице патрульной полиции в Facebook.

"Водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко водитель грузового транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, которая размещена на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция (весом около 6 тонн), которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто.

Кабина оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула, который перекинулся еще на несколько автомобилей. На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание. В результате сгорели 4 автомобиля, включая грузовик Scania. Также на месте работали бригады скорой помощи. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались.

На водителя грузового автомобиля Scania патрульные полицейские оформили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Сейчас на месте работают соответствующие службы. Движение по улице Академика Заболотного частично восстановлено", - уточнили в полиции.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве страшная авария. Фура врезалась в маршрутку, загорелись несколько авто.