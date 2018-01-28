Сегодня, 28 января, в Москве полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, организатора акций "Забастовка избирателей" по всей России. Об этом сообщил оппозиционер на своей странице в Twitter.

"Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее", - написал Навальный.

Фото: twitter.com/navalny

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm - Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

Ранее российский правозащитный портал "ОВД-инфо" сообщил, что по состоянию на 14:00 по московскому времени (13:00 по Киеву) в разных городах России полиция задержала около 90 участников протестных акций "Забастовка избирателей".

"По последним данным, общее число задержанных приблизилось к девяноста. Больше всего задержано в Уфе - не менее 28 человек. 15 человек задержаны в Кемерово, 10 или более - в Томске, восемь - в Москве, семь - в Петербурге", - говорится в сообщении.

Есть также задержанные в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Мурманске, Челябинске, Раменском, Омске, Чебоксарах, Новочебоксарске.

Навальный объявил 28 января всероссийскую акцию "Забастовка избирателей", чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента.

Как сообщала "Страна", Верховный суд России признал законным недопуск Навального к президентским выборам.

Ранее суд ликвидировал избирательный фонд Навального.