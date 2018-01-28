В Киеве 28 января в воскресенье произошло серьезное ДТП. На улице академика Заболотного фура ударилась об отбойник, перелетела через него и загорелась.

Из-за столкновения вспыхнуло и сгорело дотла несколько автомобилей: сама фура, легковушка "Дэу" и два "Мерседеса" - легковой и бус.

На месте аварии работает полиция. Участок трассы, где произошло ДТП, был перекрыт. Вот это место на карте. Сейчас движение частично восстанавливается.

На месте также пожарные, которые тушат загоревшиеся автомобили.

На месте работают пять машин "скорой помощи". Но в полиции заявили, что пострадавших в аварии нет. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались.

Полиция позже рассказала о том, как именно случилась авария.

Водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Заболотного и Ивана Сирко водитель фуры не справился с управлением и задел металлическую опору на разделительной полосе.

От удара металлическая конструкция (весом около 6 тонн), которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто.

Кабина оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула, а пламя перекинулось еще на несколько автомобилей.