Сегодня, 28 января, в Санк-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой России Людмилой Сенчиной, которая ушла из жизни 25 января. Певице было 68 лет, и последне годы она боролась с тяжелой болезнью.

Гроб с телом певицы в окружении венков установили на сцене Большого зала театра, где Сенчина была солисткой с 1970 по 1975 годы. Все помещение заполнили поклонники, которые пришли проститься с певицей, передает РИА Новости.

Прощание с Людмилой Сенчиной, фото: РИА Новости

Во время гражданской панихиды зачитали телеграммы со словами соболезнования от Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра культуры Владимира Мединского.



Соболезнования от имени губернатора и правительства Санкт-Петербурга выразил вице-губернатор Владимир Кириллов. "Ее безграничный талант снискал уважение и любовь всего советского и российского народа, и где бы она ни выступала, эти выступления всегда заканчивались триумфом… Она навсегда связала свою жизнь с Ленинградом - Петербургом, ее неподдельное искреннее отношение всегда чувствовали зрители, и именно за это ее любили. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах", - сказал он.

Прощание с Сенчиной по актерской традиции завершилось аплодисментами сотен людей, прозвучавшими на улице, когда выносили гроб с телом певицы.

После гражданской панихиды состоится отпевание в Соборе Владимирской иконы Божией матери. Сенчину похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге.

Ранее "Страна" сообщала, что в Питере умерла народная артистка, певица Людмила Сенчина.