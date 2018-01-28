Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен для Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, подозреваемых в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил нардеп Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

Он написал, что такое решение было принято в субботу вечером, 27 января, судьей Левицкой.

"Для меня это очень странное поведение судьи Левицкой. Потому что прокуратура и милиция настроены не слишком агрессивно, просили только домашний арест. Тем не менее, судья вкатит фактически содержание под стражей - потому что такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся", - отметил депутат.

Фото: facebook.com/igor.lutsenko

По его информации, оба парня являются архитекторами. Один из них воевал в составе ВСУ в аэроразведке.

"По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками. Рядом - фундамент Десятинной церкви, главного храма Киевской Руси, который символически хотят застолбить за собой агенты враждебного государства", - добавил Луценко.

На сайте Десятинного монастыря УПЦ МП также сообщается об избрании меры пресечения двум обвиняемым в поджоге.

"Несмотря на дикость и жестокость совершенного этими людьми преступления, мы молимся за них и просим суд смягчить меру наказания. Сегодня нашему адвокату на суде отказали в слове, чтоб донести нашу позицию о смягчении приговора. Мы будем придерживаться этой позиции в апелляции", - уверяют представители церкви.

Как сообщала "Страна", националисты из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви в Киеве.

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