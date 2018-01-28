Пограничники в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области задержали разыскиваемую Интерполом гражданку Беларуси.

Об этом сообщает пресс-грппа Государственной пограничной службы.

"В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданку Беларуси, которая находилась в международном розыске", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Госпогарнслужбы вечером 27 января обнаружили на контрольно-пропускном пункте "Каланчак", находящемся на админгранице с АР Крым, легковой автомобиль Toyota 2013 года, который также находился в международной базе данных Интерпола.

Управлял автомобилем гражданин Украины.

"Во время пограничного контроля сработала международная база данных Интерпола. Как выяснили военнослужащие Херсонского отряда, транспортное средство украинской регистрации было угнано на территории нашего государства", - отметили в ведомстве.

По данным ведомства, по этим фактам проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве, а обнаруженные нарушительница и иномарка были переданы сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщала "Страна", Интерпол запросил дополнительную информацию о деле олигарха Дыминского.

Ранее мы писали, что пограничники Украины задержали сирийца, белоруса и словака из базы Интерпола.