Основатель компании IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года. Об сообщает пресс-служба IKEA на своей странице в Facebook.

"Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд. Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", — говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ikeasverige

Шведский предприниматель Кампрад основал предприятие IKEA, когда ему было 17 лет. С 1973 по 2014 год проживал в Швейцарии.

По состоянию на 2009 год был самым богатым жителем этой страны. В 2014 году вернулся в Швецию в знак протеста против высоких налогов.

Как сообщала "Страна", IKEA обещает открыть первый магазин в Киеве в течение двух лет. Но еще изучит ситуацию.

Ранее мы писали, что IKEA может вместо магазина открыть в Украине собственное производство.