Президент Украины Петр Порошенко не смог прибыть к Мемориалу Героям Крут в Черниговской области из-за плохой погоды и штормового предупреждения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в начале торжественных мероприятий в честь годовщины боя под Крутами, пишет 112 Украина.

"Сегодня в наших мероприятиях должен был участвовать президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня происходит и в Киеве, и здесь, ему не дали разрешения на приземление в Черниговской области. Была идея насчет пересадки в автотранспорт и прибытие сюда на автомобиле, но президент Украины считал неприемлемым, чтобы все люди, которые здесь собрались, ждали его два часа", - сказал Розенко.

Он подчеркнул, что завтра в Украине уже при участии президента состоится еще ряд торжественных мероприятий в честь 100-летия со дня боя под Крутами.

"Поэтому искренние извинения от президента Украины Петра Порошенко за невозможность из-за погодных условий принять участие в сегодняшних наших мероприятиях", - резюмировал Розенко.

9 января 1918 г. на железнодорожной станции Круты, в 130 км к северо-востоку от Киева, произошел бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который в целом насчитывал около 400 воинов. В бою под Крутами защитники украинской государственности завоевали убедительную победу. Наступление противника было остановлено.

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