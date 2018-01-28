В воскресенье, 28 января, в Киеве произошло жуткое ДТП на улице академика Заболотного. Здесь тяжелая фура вылетела на встречную полосу и врезалась в маршрутку. Удар был такой силы, что у фуры оторвало кабину, а несколько машин вспыхнули как спички.

Как передает корреспондент "Страны" трасса в сторону Обухова перекрыта и тут образовалась огромная пробка. По предварительной, но неподтвержденной информации есть жертвы.

"В кузове фуры лежал огромный металлический вал, и когда фуру вынесло на встречку, этот груз ударился в кабину и оторвал ее от фуры", - передает корреспондент "Страны".

Фото: Cтрана

Ранее мы сообщали, что суд оставил под стражей чиновника МВД, который устроил смертельное ДТП в Киеве.