Теперь уже экс-чемпион мира Майрис Бриедис выразил надежду на проведение реванша с украинским обладателем титулов WBO и WBC Александром Усиком. Об этом сообщает Sport Arena.

"Надеюсь, что всем понравился наш бой. Я встретился с топ-боксером и получил бесценный опыт. Думаю, что подошел к делу хладнокровно, но в течение поединка что-то пошло не так. Это именно тот поединок, который мы можем провести снова. Надеюсь на это. Мы провели большой поединок, но теперь я хочу реванша. Тогда выясним, кто в итоге окажется победителем и чемпионом. Позади равное противостояние, но судьям со стороны было виднее. Для меня эта неудача станет лишь дополнительной мотивацией двигаться вперед", - заявил Бриедис на пресс-конференции.

Напомним, второй финалист турнира WBSS определится через неделю в поединке между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и чемпионом WBA Юньером Дортикосом. Бой состоится 3 февраля в Сочи.

Как сообщала "Страна", компьютер подтвердил победу Александра Усика над Бриедисом.

Ранее мы писали, что после победы Усик не захотел общаться с журналистами канала "1+1".