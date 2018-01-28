Сегодня, 28 января, Киеве на улице академика Заболотного произошло страшное ДТП, в результате которого загорелись несколько автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.



По информации оцевидцев, фура выехала на встречную полосу и въехала в маршрутку с людьми. Моментально загорелись несколько автомобилей.

На месте бойцы ГосЧС и полиция.

По информации dtp.kiev.ua, сейчас на участке дороги проезд перекрыт.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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