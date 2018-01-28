Основатель Microsoft Билл Гейтс вложился в некоммерческий проект по выведению идеальной коровы. Об этом сообщает Business Insider.

Миллиардер пожертвовал более 28 миллионов фунтов стерлингов ($40 миллионов) некоммерческой организации GALVmed, специализирующейся на создании вакцин для домашнего скота и генетике. Она базируется в Эдинбургском университете в Шотландии.

Ученые намерены скрестить в новой породе коров черты европейских и африканских особей - высокую производительность и выносливость в условиях жары.

"Мы можем получить корову, которая при той же выносливости будет производить в четыре раза больше молока", - приводит издание слова Гейтса.

Гейтс уверен, что скотоводство и развитие производства молока помогут в борьбе с бедностью и голодом, несмотря на предупреждения климатологов о том, что эти отрасли ведут к дальнейшей деградации окружающей среды.

Как сообщала "Страна", глава Microsoft Билл Гейтс вступился за подозреваемого в коррупции саудовского принца.

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