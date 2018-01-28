Илья Кива, считающий себя главой СПУ, утверждает, что Петр Устенко больше не имеет никакого отношения к Соцпартии, и его заявления не имеют юридической силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так он прокомментировал свое исключение из партии СПУ.

"Как глава партии я официально заявляю, что Петр Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к Социалистической партии Украины и все его заявления не имеют юридической силы. Мы сняли его с должности как лидера и выгнали их из партии ещё месяц назад", - утверждает Кива.

Фото: facebook.com/Илья Кива

Он обвинил Устенко в переговорах с представителями Владислава Суркова и попытках "продаться" Дмитрию Фирташу.

"Сегодня все сборы и заявления от этих аферистов являются не более чем фейком и балаганом. Прошу использовать подтвержденную информацию из официальных источников", - отмечает Кива.

Также, по его словам, "гражданин Каплин никогда не был членом и не состоял в Социалистической партии Украины".

Как сообщала "Страна", Соцпартия исключила Киву из своих рядов и заявила о попытке рейдерского захвата.

Ранее Илья Кива заявил, что принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине.