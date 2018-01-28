Канадские ученые утверждают, что с помощью искусственного интеллекта смогли определить язык манускрипта Войнича и перевести первое предложение. Об этом сообщает cbc.ca.

Специалисты из лаборатории искусственного интеллекта Альбертского университета при определении языка документа взяли за основу Всеобщую декларацию прав человека, которая переведена на 380 языков.

Фото: cbc.ca

Разработанный учеными алгоритм показал, что языком манускрипта является иврит. При этом он зашифрован: гласные были пропущены, а порядок букв в словах изменен.

Согласно полученным результатам, первое предложение документа переводится как "Она дала рекомендации священнику, главе дома, мне, и людям". Также в переведенном фрагменте встречаются понятия, которые могут соответствовать словам "свет", "огонь", "воздух" и "фермер".

Напомним, манускрипт Войнича это средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами. Рукопись содержит также рисунки неизвестных на Земле растений и животных. Расшифровать ее исследователи пытаются уже несколько сотен лет, однако язык манускрипта никому не известен. Артефакт обнаружил антиквар Вильфридом Войничем в древнем южно-европейском замке Вилла Мондрагоне.

Есть и версия, что манускрипт Войнича это мистификация.

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