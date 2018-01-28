Сегодня ночью, 28 января, Александр Усик в тяжелейшем поединке вырвал победу у Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной серии бокса и стал обладателем двух чемпионских поясов - WBO и WBC.

Бой выдался очень зрелищным и непростым. Один судья поставил ничью 114 - 114, но двое других рефери отдали победу Усику со счетом 115 - 113. Это решение вызвало недовольство публики на "Арена Рига".

Однако данные, собранные с помощью компьютеризированной системы CompuBox подтвердили правоту судей. Об этом передает 24 канал.

В целом Александр нанес 848 удара, 212 из которых достигли цели, зато Бриедис пробивал 579 раз, а попадал - 195.

Усик активно работал джебом - 550 (91 попадание) против 137 (46) у Бриедиса, однако не забывал украинец и про силовые удары, но все же нанес их меньше, чем его соперник - 298 (121) против 442 (149).

Несмотря на меньшее общее количество ударов, сама статистика попаданий у Бриедиса является лучшей, однако по попаданиям силовых ударов побеждает украинский боксер.

Фото: CompuBox

Ранее "Страна" сообщала, что Усик рассказал, куда спрячет чемпионские пояса WBO и WBC.