В селе Дорогуча в Польше, 47-летний украинец за рулем грузовика въехал в жилой дом. Об этом сообщает Dzennik Wschodni.

Происшествие случилось в ночь на 27 января.

Журналисты отмечают, что грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и въехал в дом. Водитель смог остановить машину только в метре от детских кроватей. В комнате находились годовалый малыш, и дети 4 и 11 года. Также серьезно не пострадал и водитель.

Фото: dziennikwschodni.pl

По словам комиссара Анджея Фйолека из воеводской комендатуры полиции в Люблине, водитель грузовой фуры был трезв, просто заснул из-за переутомления.

По информации издания, дом больше непригоден для жизни.

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