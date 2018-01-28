Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил свои слова о том, что музыканты Владимир Высоцкий и Виктор Цой "опасны" для Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно", - написал Вятрович.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Вятрович отметил, что в принципе не призывал запрещать в Украине творчество каких либо исполнителей, за исключением тех, "кто открыто поддерживает российскую агрессию". Однако, по его словам, имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.

Свое высказывание об исходящей опасности он сравнил с надписью "Курение убивает" на пачках табачных изделий. Вятрович подчеркнул, что цель этих слов - не запретить курение, а рассказать о последствиях.

Ранее он назвал музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры "симпатичными щупальцами русского мира" и заявил, что эти люди опасны для Украины.

Как сообщала "Страна", Вятрович рассказал об опасности Высоцкого, Булгакова и Цоя.

Также мы описывали как соцсети отреагировали

Ранее мы писали, что Вятрович прокомментировал принятый Польшей "антибандеровский закон".