Лидеры национальной сборной и украинские легионеры в чемпионате Германии Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка провели провальные матчи в своих командах в 20 туре Бундеслиги.

Они получили одни из худших баллов за свою игру от Whoscored, передает 24 канал.

Следует отметить, что Евгений Коноплянка наконец-то вышел в старте в матче Штутгарт – Шальке, однако не попал в пустые ворота и упустил еще голевой момент. Экс-днепрянин получил от Whoscored 6,82 балла. Это худшая оценка среди основных игроков Шальке.

Евгений Коноплянка за 80 минут на поле нанес 4 удара по воротам, но все мимо.

Он сделал один ключевой пас, заработал на себе 3 фола и выиграл одно воздушное единоборство. Однажды украинца лишили мяча, а в одном случае Коноплянка выиграл силовую борьбу. Точность его пассов - 76,9%.

Ярмоленко традиционно, как в последнее время, вышел на замену. Андрей получил 26 минут игрового времени и успел за это время нанести один удар и 15 раз встретиться с мячом. Точность паса составила 88,9%. Экс-динамовец по одному разу выиграл мяч для команды и потерял его.

Ярмоленко не спасло участие в голевой атаке. Вингер Боруссии за матч против Фрайбурга заработал лишь 6,01 от Whoscored. Только голкипера Бурки, который пропустил почти с центра поля, оценили хуже – 5,7. Даже Исак, который сыграл на 11 минут меньше, получил более высокий балл.

Напомним, Ярмоленко рассказал, когда у него заканчивается дружба с Коноплянкой.