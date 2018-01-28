Конституционный суд Испании постановил, что бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон может вновь занять должность главы регионального правительства, лишь присутствуя лично в региональном парламенте, сообщает Reuters.

Суд отверг вариант прохождения процедуры утверждения в должности по видеосвязи, признав его незаконным.

Напомним, ранее Пучдемон из Бельгии по видеосвязи присягнул на верность Испании.

Также мы рассказывали, что отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон впервые за три месяца покинул Бельгию и прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанских властей арестовать его.

По данным El Pais, самолет с политиком взлетел около 8:00 22 января (по местному времени) из аэропорта Шарлеруа, расположенном в 50 километрах от Брюсселя и в 8:20 прибыл в датскую столицу.