Саудовский принц аль-Валид бин Талал, который с ноября находился под стражей в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, 27 января вышел на свободу. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, он вышел на свободу после заключения соглашения с прокуратурой, которая ведет масштабное расследование о коррупции. Размер выплаты, которую мог сделать аль-Валид бин Талал, не называется.

Сам принц незадолго до освобождения заявил, что в его отношении "нет никаких обвинений". "Есть только дискуссии между мной и правительством", - сказал он.

Принц назвал свое задержание результатом недопонимания и сказал, что поддерживает начатые наследным принцем реформы.

Напомним, в начале января в Саудовской Аравии подтвердили арест 11 принцев, которые не хотели платить за свет и воду.