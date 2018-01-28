Один из принцев Саудовской Аравии вышел на свободу после заключения соглашения с прокуратурой
Саудовский принц аль-Валид бин Талал, который с ноября находился под стражей в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, 27 января вышел на свободу. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, он вышел на свободу после заключения соглашения с прокуратурой, которая ведет масштабное расследование о коррупции. Размер выплаты, которую мог сделать аль-Валид бин Талал, не называется.
Сам принц незадолго до освобождения заявил, что в его отношении "нет никаких обвинений". "Есть только дискуссии между мной и правительством", - сказал он.
Принц назвал свое задержание результатом недопонимания и сказал, что поддерживает начатые наследным принцем реформы.
Напомним, в начале января в Саудовской Аравии подтвердили арест 11 принцев, которые не хотели платить за свет и воду.