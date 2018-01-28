Компания Nissan научила "парковаться" комнатные тапочки для отелей
Компания Nissan на базе собственной системы автоматической парковки ProPILOT Park создала "беспилотные" тапочки для отелей.
Об этом сообщает gagadget.com.
"Тапки действуют на базе системы автоматической парковки ProPILOT Park, которая появилась в электрокаре Nissan Leaf второго поколения. С помощью ультразвуковых датчиков и камер она определяет окружающие объекты и самостоятельно паркует автомобиль. Посетителю нужно лишь нажать кнопку, и оснащенные колесами, сенсорами и моторами тапочки уползут на свое место, где выстроятся в аккуратную шеренгу", - говорится в сообщении.
Кроме тапочек компания создала также "беспилотные" подушки и мебель, которые возвращаются на свои места после нажатия на специальную кнопку.
Благодаря этой технологии убирать в отелях станет проще, но неподготовленный посетитель может сильно испугаться, когда предметы мебели начнут двигаться будто по собственной воле.
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