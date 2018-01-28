Компания Nissan на базе собственной системы автоматической парковки ProPILOT Park создала "беспилотные" тапочки для отелей.

Об этом сообщает gagadget.com.

"Тапки действуют на базе системы автоматической парковки ProPILOT Park, которая появилась в электрокаре Nissan Leaf второго поколения. С помощью ультразвуковых датчиков и камер она определяет окружающие объекты и самостоятельно паркует автомобиль. Посетителю нужно лишь нажать кнопку, и оснащенные колесами, сенсорами и моторами тапочки уползут на свое место, где выстроятся в аккуратную шеренгу", - говорится в сообщении.

Кроме тапочек компания создала также "беспилотные" подушки и мебель, которые возвращаются на свои места после нажатия на специальную кнопку.

Благодаря этой технологии убирать в отелях станет проще, но неподготовленный посетитель может сильно испугаться, когда предметы мебели начнут двигаться будто по собственной воле.

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