В Риге, ночью, 28 января завершился полуфинальный бой Всемирной серии бокса (World boxing super series) в котором украинский чемпион по версии WBO Александр Усик победил Майриса Бриедиса, обладателя пояса WBC.

"Страна" провела онлайн-репортаж об этом тяжелейшем поединке.

Таким образом, наш боксер не только вышел в финал, но и объединил два титула - он теперь чемпион мира по версиям WBC и WBO.

Бой начался неожиданно для Александра Усика. Латышский боксер оказался крепким орешком. Он наносил опасные удары и в голову и по корпусу. Это, похоже, несколько дезориентировало нашего боксера. И первые три раунда Усик с небольшой разницей уступил.

В самом начале пятого раунда у Усика прошла жесткая двойка, и почти сразу аперкот. Затем он загнал Бриедиса в угол ринга и провел классную серию. Но Бриедис хоть и получил рассечение, выдержал атаку достойно.

В шестом раунде Усик оказался на ринге, Бриедис просто толкнул нашего боксера, судья четко зафиксировал, что нокдауна не было.

Седьмой раунд прошел относительно спокойно, боксеры работали на дальней дистанции и пару раз обменялись силовыми ударами в голову. В следующей трехминутке небольшое преимущество было за нашим боксером.

Девятый раунд начался с того, что Усик занял центр ринга. Он бросал больше ударов, больше атаковал, но пару раз пропустил снизу. А в перерыве врачи усиленно "латали" рассечение Бриедиса.

Десятый раунд прошел по такому же сценарию. Усик "гонял" латыша по рингу, который начал опасно идти вперед головой, что могло травмировать нашего боксера.

Следующий раунд начался с атак украинского боксера, который пару раз поймал прямым Бриедиса на контратаке. К этому раунду у обоих боксеров уже были солидные гематомы. У Александра Усика сильно заплыл левый глаз.

Завершающий раунд определил все. Усик сразу бросился вперед, и отлично поймал пару раз соперника на противоходе. Бой шел на короткой дистанции, несмотря на усталость боксеров. В конце боя Бриедис прижал Усика к канатам и нанес ряд жестких ударов. После гонга боксеры обнялись и Александр Усик опустился на колени и перекрестился.

Первый судья поставил 114-114, но два других отдали победу Усику со счетом 115-113. Однако, публика встретила этот результат недовольным гулом.

За боем наблюдали многие известные личности из мира спорта, в числе которых был и наш экс-чемпион Владимир Кличко и латышская теннисистка Елена Остапенко, победительница Ролан Гарос-2017. Они даже сделали селфи.

Елена Остапенко и Владимир Кличко, фото: twitter.com/WBSuperSeries

Своего соперника в финале Александр Усик узнает 10 февраля, после второго полуфинала, в котором встретятся россиянин Мурат Гассиев (чемпион мира по версии IBF) и кубинец Юниер Дортикоса (чемпион мира по версии WBA). Здесь букмекеры отдают победу россиянину.