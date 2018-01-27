Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецких войск "дойти до Идлиба" в Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

"Если Аллах позволит, то мы дойдем и до Идлиба", - сказал Эрдоган.

Он также заявил, что операция в Сирии заставила нацию сплотиться так же, как во время предотвращения попытки государственного переворота.

Напомним, Турция накануне начала военную операцию в Сирии против курдов. Президент Эрдоган заявил, что операция "Оливковая ветвь" будет быстрой.

Позже Генштаб Турции сообщил об уничтожении еще 42 целей в Африне.

Как сообщалось ранее, в Цюрихе прошла многотысячная демонстрация против сирийской кампании Турции.

Также напомним, что президент США Дональд Трамп предупредил Эрдогану, что Турция должна вывести войска из Сирии.