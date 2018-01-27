Бой Усик - Бриедис. Появились фото квартета очаровательных ринг-герлс
Сегодня состоится полуфинальный поединок Всемирной боксерской серии, в котором чемпион WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом.
По традиции, один из главных элементов шоу, это выход в перерыве между раундами очаровательных девушек - так называемых "ring girls". Они выносят таблички с номером очередного раунда.
Так, ласкать взор публики во время поединка в Риге будут четыре красотки – Эмма, Кендалл, Люси и Сара.
Фото: Instagram
Напомним, ранее Владимир Кличко рассказал, чем опасен латышский боксер на ринге.
Дело в том, что Бриедис раньше был спарринг-партнером Владимира и Виталия Кличко в ринге.
Также мы говорили о том, как проходила подготовка Александра Усика к бою против латвийца.
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