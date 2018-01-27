Сегодня состоится полуфинальный поединок Всемирной боксерской серии, в котором чемпион WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом.

По традиции, один из главных элементов шоу, это выход в перерыве между раундами очаровательных девушек - так называемых "ring girls". Они выносят таблички с номером очередного раунда.

Так, ласкать взор публики во время поединка в Риге будут четыре красотки – Эмма, Кендалл, Люси и Сара.

Фото: Instagram

Напомним, ранее Владимир Кличко рассказал, чем опасен латышский боксер на ринге.

Дело в том, что Бриедис раньше был спарринг-партнером Владимира и Виталия Кличко в ринге.

Также мы говорили о том, как проходила подготовка Александра Усика к бою против латвийца.