Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о предстоящем полуфинальном бое WBSS между Александром Усиком и Маирисом Бриедисом.

"Я знаю обоих бойцов. Оба суперталантливы. Вы знаете, Александр олимпийский чемпион, у него большой любительский бэкграунд. Но Бриедиса нельзя недооценивать, он наш с Виталием бывший спарринг-партнер. И мы знаем, насколько он хорош в ринге. Это вызов для обоих боксеров. Я надеюсь, что Александр сделает это. Но нельзя недооценивать Майриса, потому что он боксирует дома. Рига - это его дом", – сказал Кличко.

Ранее тренер Усика рассказал, как проходила подготовка Александра к бою в Риге.

Смотрите у нас сегодняшнюю онлайн-трансляцию боя с участием Усика в мировой боксерской суперсерии.