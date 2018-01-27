Арбитражный суд Швейцарии пошел навстречу Федерации футбола Украины в просьбе ускорить рассмотрение резонансного спора о матче чемпионата Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо". Вердикт обещают вынести уже 12 февраля.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Федерация просила рассмотреть дело по апелляции киевского "Динамо" на решения КДК и АК ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ до возобновления соревнований в чемпионате Украины. Первый тур весенней части первенства запланирован на 17 февраля.

Отметим, что после первого этапа чемпионата Украины, который завершится 3 марта (базовая дата 22 тура), команды будут разбиты на две шестерки. К тому времени по игре "Мариуполя" и "Динамо" нужна полная ясность. На данный момент азовцы находятся в пограничной зоне – на 7-м месте. А в случае технической победы могут подняться на 6-е. Это причины, по которым затягивание вопроса крайне нежелательно с точки зрения календаря внутреннего украинского первенства.

Рассмотрение дела 12 февраля снимет спорные вопросы в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, сегодня "Динамо" выступило с заявлением, что ФФУ затягивает сроки рассмотрения "мариупольского дела".