После кошмарного случая с пассажиром электрички на Житомирщине в "Укрзализныце" отстранили от работы возможных виновников травмирования мужчины.

За травмы пенсионера, которого зажало дверями электрички и протащило около полусотни метров вниз головой, накажут машиниста поезда и его помощника, сообщает ТСН.

Железнодорожники утверждают, что именно они должны были убедиться, что все пассажиры вышли и зашли, прежде чем закрывать двери и трогаться со станции.

Кроме того, назначена специальная комиссия, которая выясняет, почему электричка курсировала с неисправными дверями. В руководстве "Укрзализныци" обещают наказать всех виновных, а мужчине с ушибом грудной клетки, переломами ребер и лопатки - полностью компенсировать расходы на лечение.

"Семье и самому Ивану Бойко железная дорога будет всячески помогать и в лечении, и в реабилитации. Наши люди уже находились сегодня у него в больнице, будем держать связь с его семьей и всячески помогать в выздоровлении", - заверила представитель предприятия Анна Казимир.

Ранее "Страна" сообщала, что пассажиры "Укрзализныци" не получат компенсацию за холод в вагонах.

Также мы писали, что "Укрзализныця" пообещала повысить на треть зарплату железнодорожникам.