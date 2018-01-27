Через три дня, 30 января, президент США впервые обратится к Конгрессу с ежегодным обращением. В Белом доме раскрыли основные тезисы послания Трампа под названием "О положении страны".

Первая ежегодная речь Дональда Трампа в Конгрессе будет затрагивать пять основных аспектов - экономику, инфраструктуру, иммиграцию, торговлю и национальную безопасность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Об этом передает РИА Новости.

В области экономики президент упомянет проведенную налоговую реформу, усилия по снижению регулирования экономики, рост ВВП, свою политику по созданию рабочих мест и рекордные показатели фондового рынка, рассказал представитель администрации.

"Президент будет также говорить о плане по восстановлению инфраструктуры на 1 триллион долларов, и как сделать это правильно и быстро", - добавил он.

В области иммиграции представитель администрации отослал к недавно обнародованным предложениям реформы, которая сводится к ужесточению контроля на границах в сочетании с некоторыми послаблениями для незаконных иммигрантов, уже находящихся на территории США.

Еще одной темой речи станет "честная и взаимовыгодная торговля" по всему миру. Завершающим разделом будет национальная безопасность. "Президент будет говорить о восстановлении наших вооруженных сил, восстановлении политики мира через силу, восстановлении ясности в отношении друзей и противников, а также о своих усилиях по разгрому терроризма по всему миру", - сказал представитель администрации.

В целом, по его словам, речь будет "оптимистичной и объединяющей", Трамп будет подчеркивать необходимость сотрудничества двух политических сил страны - республиканцев и демократов.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что очень уважает страны Африки.

Также мы рассказывали, что у Мелании Трамп рассказали о скандалах с мужем.