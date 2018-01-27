Тренер чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика Сергей Ватаманюк перед поединком с Бриедисом рассказал о подготовке украинца к бою.

Как передает "Трибуна", тренер нашего боксера заявил, что недооценок в ходе подготовки не было.

"В большинстве случаев подготовка проходит одинаково хорошо, если не происходит каких-то эксцессов, болезней и так далее. Но мы за этим следим. Мы к каждому своему бою готовимся серьезно, к каждому сопернику подходим ответственно. У нас не бывает недооценок соперников, мы не расставляем, кто сильнее, а кто слабее", - отметил тренер.

По его словам, данный тренировочный лагерь не особо отличался от всех предыдущих, единственное отличие, это что он продлился на две недели дольше, "ведь мы планировали, что бой будет 13 января, а оказалось, что 27. Поэтому 2 недели мы немножко дольше занимались", – сказал Ватаманюк в интервью проекту "Большой куш".

Смотрите у нас сегодняшнюю онлайн-трансляцию боя с участием Усика в мировой боксерской суперсерии.