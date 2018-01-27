Вечером, 26 января, в Закарпатской области пограничники задержали группу мигрантов из Армении с маленьким ребенком. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Четверо нелегалов собирались пересечь украинско-словацкую границу.

Пограничники остановили мужчину и женщину вместе с ребенком на руках, которые двигались окраиной населенного пункта Гута Перечинского района.

Фото: dpsu.gov.ua

Путешественники не имели при себе никаких документов, однако представились гражданами Армении.

Как установили пограничники, задержанные намеревались незаконно пересечь украинско-словацкую границу с помощью проводника. Позже правоохранители вблизи Ужгорода задержали предполагаемого организатора незаконной переправки нелегалов через границу. У него нашли значительную сумму средств в иностранной валюте, банковские карточки и другие документы.

После того, как установят личности мужчины и женщины с ребенком, их привлекут к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 Куоап "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, ранее из Польши высылают 62 украинских заробитчан-нелегалов.

Также мы рассказывали о том, что в Польше будут судить украинца за переправку мигрантов в Евросоюз.