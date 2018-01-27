Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик перед боем всегда посещает церковь.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке Усик - Бриедис.

По словам Усика, чем ближе к бою, тем тише он становится. Об этом он рассказал в интервью проекту "Большой куш", передает Трибуна.

"Я начинаю молчать, наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня. Поразмышляю о чем-то, в основном о духовном. Вот такое у меня состояние, - говорит Усик, - в день боя, с утра я проснусь и пойду в храм, который здесь через дорогу. Пойду помолюсь, попрошу Бога о помощи, чтобы он был со мной и все. Потом будем кушать, отдыхать и готовится к поединку".

Украинский боксер также рассказал о том, как стал боксером.

"Предстоящий бой – это цель, к которой я иду с начала профессиональной карьеры. Когда я в 15 лет пошел на бокс, то ребята из зала смеялись надо мной, потому что я пропадал в зале постоянно, почти что жил там. Они спрашивали: "Что ты там делаешь?", а я всегда отвечал, что нужно много тренироваться. Сейчас Бог мне дал такую возможность реализовать свои цели и свою мечту. На данный момент будет объединение поясов. Это большой бой, хороший противник, с достаточно хорошим послужным списком. Это будет большая битва", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что мама Александра Усика приехала в Ригу, чтобы поддержать сына в бою против Бриедиса.