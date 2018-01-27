Вечером 27 января в Киеве в автобусе №32 умер человек. Об этом сообщил 112.ua со ссылкой на очевидца.

ЧП произошло около 19:30 возле пересечения улиц Вышгородской и Мостицкой.

Погибшим оказался водитель того же автопарка, следовавший на работу. Он находился в кабине автобуса вместе с водителем.

"Во время движения водитель автобуса вдруг громко постучал в дверь кабины и позвал из салона женщину-кондуктора. Остановившись на остановке "Ул. Мостицкая", водитель и несколько пассажиров автобуса вынесли из кабины человека на вид лет 55-60, уложили на лавку остановки. Водитель сразу же вызвал скорую. До ее приезда один из пассажиров - юный парень - пытался оказать медпощь, пассажиры остановили полицию", - рассказал очевидец.

Скорая приехала через 5-7 минут, но врачи лишь констатировали смерть.

Напомним, вчера утром в киевском троллейбусе по дороге на работу скончался мужчина.

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