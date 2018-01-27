Трамп заявил, что очень уважает страны Африки
После скандала, вызванного словами президента США о мигрантах из "вонючих дыр" (имелись ввиду страны Африки и некоторые государства Центральной Америки - Прим. Ред.) Дональд Трамп заявил, что с "глубоким уважением" относится к народам Африки.
Как сообщает Associated Press об этом говорится в письме Дональда Трампа африканским лидерам в преддверии саммита Африканского союза.
Дональд Трамп также заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон отправится на континент с очень важным "расширенным визитом".
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что демократы переврали его слова об африканских странах.
Также мы рассказывали о том, что на совещании в Белом доме Дональд Трамп заявил, что он не расист.
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