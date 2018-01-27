США совместно с европейскими союзниками создали рабочие группы для обсуждения изменений в нынешнее ядерное соглашение с Ираном, которое раскритиковал ранее президент США Дональд Трамп, а также относительно реакции на деструктивное поведение Ирана в регионе.

Об этом заявил в субботу государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время пребывания в Варшаве, передает Укринформ.

"Что касается иранского ядерного соглашения, то президент Трамп достаточно четко выразил свое мнение, что это соглашение имеет ряд недостатков, и он намерен исправить их. То, что мы согласились сделать, это работа с нашими европейскими коллегами, чтобы определить, вопросы по каким сферам, по нашему мнению, должны быть решены, а также о механизме, согласно которому мы можем рассмотреть эти вопросы", - заявил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что "рабочие группы уже начали встречи в рамках усилий по согласованию этих принципов", а также возможности привлечения иранцев к обсуждению этих вопросов.

В то же время, глава Госдепартамента подчеркнул, что политика США в отношении Ирана намного шире, чем ядерное соглашение. "В США возникает все большая озабоченность и обеспокоенность по поводу пагубного поведения Ирана во всем регионе: поддержка повстанцев Хути в Йемене; запуск ракет из Йемена по Саудовской Аравии; поставка оружия ополченцам, которые дестабилизируют Ирак и Сирию; поддержка ливанских "Хизбаллах", - подчеркнул Тиллерсон. Он отметил, что эти беспокойства также разделяют союзники США.

"Итак, наша рабочая группа также намера определить сферы более тесного сотрудничества с Европой, чтобы ответить на пагубное поведение Ирана", - сказал госсекретарь США.

Напомним, президент США Дональд Трамп в Давосе заявил, что США приложат все усилия, чтобы КНДР и Иран остались без ядерного оружия.