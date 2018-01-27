Законодательный процесс по делу относительно официального введения наказания за одобрение "бандеровской идеологии" в Польше еще не завершен. Об этом говорится в заявлении МИД Польши в ответ на заявление украинского внешнеполитического ведомства, передают "Украинские новости".

"В связи с заявлением МИД Украины в деле принятия 26 января 2018 Сеймом РП закона "Об изменении закона об институте национальной памяти - Комиссии преследования преступлений против польского народа и некоторых других законодательных актов", МИД РП информирует, что законодательный процесс по вышеупомянутому закону еще не завершен", - говорится в заявлении.

Как подчеркивает МИД Польши, намерением инициаторов данного закона является "противодействие отрицанию или приуменьшению ответственности преступников за преступления, совершенные формациями, которые были коллаборационистами немецкого Третьего рейха".

"Это касается исключительно лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают совершение преступлений. Мы подчеркиваем, что научная или артистическая деятельность не является преступлением в свете закона, о котором идет речь", - отмечают в польском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Польши также подчеркнули, что Варшава подтверждает свое стремление строить стратегическое партнерство с Украиной, но это партнерство "должно опираться на правду".

Ранее стало известно, что МИД Украины высказал обеспокоенность решением Сейма запретить идеологию Бандеры в Польше.