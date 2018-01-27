В ночь на воскресенье, 28 января, в Париже погасят подсветку Эйфелевой башни в знак траура и скорби по жертвам террористического акта в центре Кабула. Об этом на своей странице в Twitter сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

"Сегодня в полночь Эйфелева башня погаснет в знак памяти по жертвам гнусного теракта, который был совершен в центре Кабула", - написала она.

По словам мэра, этим символическим жестом Париж намерен высказать солидарность с жителями Афганистана.

Фото: twitter.com/anne_hidalgo

"Город Париж, парижанки и парижане сейчас вместе с афганским народом, который в очередной раз столкнулся с варварством террористов", - подчеркнула Идальго.

Отметим, в обычные дни Эйфелева башня подсвечивается огнями до 1 часа ночи, после чего освещение выключают до вечера следующего дня.

В последние годы монумент регулярно используется для символических акций, связанных с различными трагическими событиями во Франции и в мире.

Напомним, утром 27 января смертник на "скорой помощи" подорвал себя в правительственном квартале афганской столицы. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".

По данным местных правоохранителей, от теракта погибли 95 человек.