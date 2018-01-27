Сегодня, 27 января, из-за сообщения о заминировании Одесского городского совета, которое оказалось в итоге ложным, из здания эвакуировали 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о заминировании горсовета на Думской площади правоохранители получили в субботу в 11:25.

На место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Во время проверки никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Из здания Одесского городского совета были эвакуированы 60 человек.

Ранее "Страна" сообщала, 25 января в Киеве эвакуировали торговый центр "Украина" из-за сообщения о бомбе.

По итогам тревожных телефонных сообщений, в полиции показали карту и график ложных минирований по всей Украине.