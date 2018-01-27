Первая ракетка Дании 27-летняя Каролин Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2018 по теннису в женском одиночном разряде.

Она же снова станет и первой ракеткой мира в новом рейтинге WTA, когда тот будет опубликован.

В финальном поединке Australian Open на Rod Laver Arena в Мельбурне Возняцки со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 победила Симону Халеп, сместив румынку с первой строчки рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Укринформ.

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. На счету Каролин 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 выигранных геймов на подаче соперницы. У Симоны 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 брэйков.

Ранее лучшим достижением Возняцки на турнирах серии Большого шлема до этого были два финала на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке в 2009 и 2014 годах, где датчанка польского происхождения проиграла бельгийке Ким Клейстерс и американке Серене Уильямс соответственно.

Халеп проиграла третий в карьере финал Большого шлема - в 2014 году на Открытом чемпионате Франции румынка уступила россиянке Марии Шараповой, а в 2017-м также на "Ролан Гаррос" в Париже - Елене Остапенко из Латвии.

Напомним, что 28 января в мужском финале Australian Open-2018 сойдутся швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская теннисистка Элина Свитолина стала четвертой ракеткой мира, а также о том, что Свитолина обыграла Костюк на Australian Open.