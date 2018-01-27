Государственная миграционная служба Украины (ГМС) прогнозирует ликвидацию очереди на оформление биометрических загранпаспортов к апрелю, для чего в январе запустили дополнительную линию для изготовления биометрических загранпаспортов.

Об этом сказал глава Миграционной службы Максим Соколюк на коллегии Министерства внутренних дел, сообщают Украинские новости.

По его словам, на данный момент в очереди на оформление загранпаспортов находятся более 700 тыс. граждан.

"Очередь на изготовление загранпаспортов должна быть ликвидирована к началу апреля 2018 года", - сообщил Соколюк.

На данный момент оформлены уже около 4 миллионов биометрических загранпаспортов.

При этом в страны Европейского союза в рамках безвизового режима въехали 400 тысяч граждан Украины.

Отметим, что 16 января полиграфкомбинат "Украина" запустил новую линию по печати биометрических загранпаспортов.

Как сообщала "Страна", ID-карты и биометрические загранпаспорта получили несколько миллионов украинцев.

Ранее мы писали, что Эмираты открыли безвизовый въезд для украинцев.