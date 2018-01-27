В американской Starbucks Corporation не осведомлены о своих грандиозных планах покорения украинского рынка вообще и Киева в частности, которые озвучил в Давосе столичный городской голова Виталий Кличко.

"Мы не планируем работу в Украине", - лаконично сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос "Капитала", отказавшись от более развернутого комментирования данной темы.

Заявление о появлении Starbuсks в Украине неожиданно прозвучало из уст мэра Киева Виталия Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во время выступления на панельной дисскусии "Киев как новый глобальный технохаб" мэр Киева вместе с братом Владимиром призвали инвесторов вкладывать деньги в Киев.

В качестве подтверждения инвестиционного потенциала города Виталий Кличко сообщил о том, что компания Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы этот старт был успешным.

"Я готов быть телохранителем для всех инвесторов и тех, кто несет идеи, инновации, улучшающие жизнь в Киеве", - добавил Кличко для верности.

Заявление Виталия Кличко были широко растиражировано украинскими изданиями - в чьей интерпретации приход Starbucks был подан как уже решенный вопрос.

В пресс-службе КГГА и в Украинской компании венчурного и частного капитала UVCA, которая является организатором "Ukraine House Davos", в котором и состоялась дискуссия, ситуацию не прокомментировали.

Starbucks Corporation, основанная в 1971 году, объединяет более 26 тыс. одноименных кофеен в 75 странах мира. Операционный доход компании в 2017 году составил около $4,13 млрд. Акции компании торгуются на NASDAQ.

Ранее "Страна" сообщала, как в Starbucks майнили криптовалюту через компьютеры посетителей.