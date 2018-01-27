На переговорах о Донбассе, что прошли в Дубае, США представили свой поэтапный план развертывания миссии ООН на Донбассе в увязке этого процесса с выполнением политической части Минских соглашений, на чем ранее и настаивали в Москве.

Как заявил помощник президента России Владислав Сурков после встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером в Дубае, новый пакет американских наработок на первый взгляд выглядит "вполне реализуемым".

Об этом сообщает ТАСС.

Сурков особо подчеркнул, что ключевым аспектом этого "дубайского пакета" стала именно связь между поэтапным развертыванием в регионе сил ООН и реализацией политических пунктов Минских соглашений.

"Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", – уточнил помощник главы Российского государства.

"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", – сообщил Сурков.

Очередная встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября – в Белграде.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Дубае Сурков обратил внимание Волкера на украинский закон о реинтеграции Донбасса, а также о том, что Сурков рассказал, о чем смог договориться с Волкером.