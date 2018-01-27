В 2018 году в Украине планируется запуск работы новых подразделений патрульной полиции "Крым" и "Севастополь". Об этом сообщает УНИАН.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил на годовой итоговой коллегии МВД о новых подразделениях патрульных, которые предназначены для аннексированных территорий.

"В 2018 году планируем набор и открытие подразделений патрульной полиции в городах Ковель, Белая Церковь, а также в специальные подразделения "Крым" и "Севастополь", - сказал он.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсений Аваков уточнил, что подразделения "Крым" и "Севастополь" будут пока работать на других участках.

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