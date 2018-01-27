Помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам состоявшейся в Дубае встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером заявил, что у них возникло согласие по ряду вопросов. Об этом сообщает ТАСС.

"Был затронут на дубайской встрече и ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемых лиц, открытие дополнительных пропускных пунктов, обеспечение жителей Донбасса услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное согласие", - констатировал он.

Очередная встреча Суркова и Волкера прошла 26 января в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что конкретных результатов от встречи в Дубае не ожидается, это "сверка часов" и обмен мнениями по текущим вопросам".

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