Очередная группа из 12 литовских военных инструкторов в субботу отбыла на два месяца в Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель командующего вооруженными силами республики капитан Донатас Сухоцкис рассказал, что подразделение отправилось в Украину гражданским автотранспортом.

"Подразделение отправилось в Украину гражданским административным автотранспортом. К месту назначения оно проследует через территорию Польши", - уточнил он.

В течение двух месяцев литовским специалистам предстоит на Яворовском полигоне во Львовской области вместе с коллегами из США, Канады и Польши проводить обучение украинских военных. В задачи представителей Литвы входит обучение командного состава планированию военных операций, подготовка инструкторов по снайперской стрельбе, а также организация практических занятий по применению автоматических гранатометов и действий мотопехотных подразделений.

В Украину направлены 12 человек из батальона мотопехотной бригады "Гележинис вилкас" ("Железный волк"). Из этого подразделения инструкторы уже были командированы в Украину в 2015 году, когда два месяца обучали военнослужащих национальной гвардии.

Из международных военных миссий Литвы на 2018 год постановлением парламента наиболее массовое участие предусмотрено на территории Украины. Для обучения представителей вооруженных сил этой страны может быть направлено до 60 литовских военных.

Как сообщала "Страна", Канада расширила контингент своих военных инструкторов в Украине.

Ранее мы писали, что США не планируют увеличивать в Украине число военных советников.