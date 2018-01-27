В центре Баку, около станции метро "28 Мая", прогремел взрыв. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По словам очевидцев, в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, взорвался газ. Находящимся поблизости торговым объектам нанесен ущерб.

Отмечается, что на первом этаже дома загорелся магазин канцелярских товаров. По данным МЧС, пострадал один человек - продавец магазина получил ожоги.

Заместитель гендиректора ПО "Азеригаз" Руслан Алиев позже рассказал, что причиной инцидента, по предварительным данным, стала утечка газа.

На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.

Как сообщала "Страна", в Польше произошел взрыв на газопроводе, сгорело три жилых дома.

Ранее мы писали, что в Киевской области взорвался газ в доме.