ФБР раскрыло часть файлов по расследованию гибели экс-министра печати России Михаила Лесина в 2015 году, которого в США называют "отцом российской пропаганды", подтвердив предварительные выводы полиции о смерти ненасильственного характера.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

"Файл из 56-ти страниц, раскрыт правоохранительным агентством США 26 января, содержит существенно отредактированные копии медицинского и токсикологического анализа тела Лесина, а также материалов судмедэкспертизы записей с камер наблюдения отеля, где он жил последние дни", - говорится в сообщении.

В докладе отмечается, что расследование ФБР установило отсутствие доказательств версии, что Лесин погиб в результате убийства или противоправных действий третьих лиц. Таким образом, в ФБР подтвердили предварительные выводы следствия полиции.

По выводам прокуратуры и полиции Вашингтона от 2016 года, смерть Лесина была вызвана травмами шеи, туловища и нижних конечностей. Тогда это было названо несчастным случаем в условиях интоксикации этанолом (сильного опьянения).

Именно этот вывод вызвал недоверие у части американской и российской прессы, учитывая личность Лесина, а также его близость к Кремлю и контакты с американской стороной.

В рапорте полиции, выпущенном в декабре 2017 года, указывается, что Лесин много пил в отеле Four Seasons, а потом продолжил выпивать в отеле Dupont Circle, в номере которого он и был найден мертвым, лежа на полу, 5 ноября 2015 года.

В файлах ФБР говорится, что следователи проверили десятки часов видеоматериалов с камер наблюдения. На кадрах из отеля "Dupont Circle" одна из камер зафиксировала "достаточно четкое изображение задней части головы Лесина" в 10:48 4 ноября 2015 года. Примерно Через 25 часов после этого тело Лесина было найдено в его комнате.

Отмечается, что он не выходил из гостиницы, которая расположена всего паре кварталов от Белого Дома, все это время.

Михаил Лесин был одной из влиятельных медиа-фигур в России, занимая после карьеры в медиа пост сначала министра печати, а затем и советника президента России. В октябре 2013 года он возглавил медиа-холдинг "Газпром-медиа", который объединяет ряд российских телевизионных компаний и изданий.

Ранее "Страна" сообщала, что в погранслужбе США пояснили, как Лесин смог выехать из страны через 40 дней после своей смерти, а также о том, что экс-министр Лесин готовился к встрече с известным банкиром.