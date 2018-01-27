Прежде, чем выступить на зимних Олимпийских играх в Южной Корее, все российские спортсмены должны подписать декларацию, которая предполагает их отлучение от Игр-2018 в случае нарушения правил поведения, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду в Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

МОК разработал особую форму декларации для российских спортсменов, которые выступят на Играх-2018 в статусе Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

Подписанием документа каждый приглашенный российский спортсмен подтвердит, что:

никогда не нарушал антидопинговые привила и не отбывал за это дисквалификацию;

честно и полностью будет соблюдать правила Всемирного антидопингового кодекса и все правила МОК;

получил индивидуальное приглашение на Игры-2018 от МОК;

будет не допущен к Играм в случае нарушения вышеназванных пунктов и готов принять и дополнительные санкции.

МОК начнет рассылать приглашения российским спортсменам на участие в Играх 27 января.

Еще одна форма декларации разработана для остальных членов российской делегации. В ней, в частности, каждый представитель делегации должен будет подтвердить, что он не был аккредитован ни в каком качестве на Играх 2014 года в Сочи; что он не содействовал спортсменам или другим лицам в нарушении антидопинговых правил; что не он тренировал и не оказывал медицинскую поддержку атлетам, признанным виновными в нарушении антидопинговых правил комиссией Дениса Освальда, и пр.

Спортсмены и другие члены российской делегации также должны подтвердить, что они уважают решение исполкома МОК от 5 декабря, который допустил их до участия в Играх-2018, что пройдут с 9 по 25 февраля, под олимпийским флагом.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил олимпийцам России использовать флаг страны, но только в спальнях и закрытых помещениях, а также о том, что Россия не будет устраивать "Русский дом" на Олимпиаде-2018 из-за ограничений МОК.