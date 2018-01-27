Национальная полиция изъяла из незаконного оборота 3,6 тонн одного только каннабиса в 2017 году.

Об этом говорится в ответе департамента противодействия наркопреступности на запрос Украинских новостей.

"В общем из незаконного оборота в 2017 году изъяты более 4 тонн наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в нем.

В частности, органами Нацполиции в 2017 году были изъяты: 3 630 кг каннабиса, 0,01 кг героина, 1,2 кг психотропного вещества MDMA, 0,07 кг наркотического средства "трамадол", 1,7 кг амфетамина, 1,2 кг метамфетамина, 0,1 кг кокаина, 3,2 кг метадона, 11,3 кг опиума и более 373 кг маковой соломки.

Фото: ukranews.com

В свою очередь, Служба безопасности Украины сообщила, что, по их материалам, при взаимодействии с другими правоохранительными органами в 2017 году были изъяты 1 620 кг наркотиков и наркотического сырья, 146,7 кг психотропных веществ и 369,8 кг прекурсоров.

Как сообщала "Страна", Украина договорилась бороться с контрабандой наркотиков вместе с Азербайджаном.

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