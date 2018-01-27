В ночь на 26 января на бульваре Вацлава Гавела в Киеве произошло произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Киева.

В результате аварии, в котором Opel Kadett въехал в припаркованный грузовик, водителя и двоих пассажиров легковушки забрали в медучреждение. Несмотря на усилия врачей, девушка около 20 лет умерла от полученных травм. Еще один пассажир, 1993 года рождения, с тяжелыми травмами находится под наблюдением медиков.

Фото: informator.ua

Что касается 35-летнего водителя, то согласно показателям драгера, он быль пьян – 1,6 промилле алкоголя в крови. В то же время он не получил серьезных повреждений. Его доставили в управление полиции, где и задержали.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 ("Нарушение ПДД, повлекшее смерть", санкция статьи – до 8 лет). Следственные действия продолжаются.

Как сообщала "Страна", после ДТП с такси в Ирпене три человека попали в реанимацию.

Ранее мы писали, что три человека пострадали в результате лобового ДТП на Виноградаре в Киеве.