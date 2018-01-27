Российская сторона на переговорах в Дубае обратила внимание представителей США на закон Украины о реинтеграции Донбасса.

Об этом в субботу заявил помощник президента России Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, передает ТАСС.

"Российская делегация также обратила внимание американской стороны на так называемый закон Украины о реинтеграции. На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель - запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан", - заявил Сурков.

Помощник президента России подчеркнул, что Киев осуществляет экономическую блокаду Донбасса, которую Кремль считает незаконной.

"Незаконно ограничивает свободу передвижения и так далее. Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Кроме того, подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому комплексу мер. Американцы адекватно реагировали на высказанные озабоченности", говорится в сообщении.

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